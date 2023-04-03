Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что благодаря расследованию Службы безопасности и БЭБ коррупционных схем бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" бюджет Украины пополнится еще на 687 млн грн.

"Соответствующую сумму нынешнее руководство ПАО "Укртатнафта" перечислит в пользу государства в виде налогов, неуплаченных бывшими владельцами. По этому факту уклонения от уплаты обязательных платежей новое подозрение получил бывший директор компании, который находится под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее правоохранители разоблачили руководство Укртатнафты на еще одном факте уклонения от уплаты налогов: 605 млн грн, которые уже сейчас возмещены государству.

Соответствующая сумма направлена на обеспечение потребностей Сил обороны.

Также добавляется, что прежний менеджмент компании реализовывал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. Хотя суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.