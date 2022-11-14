Укрпрошта остановила предпродажу марки "Херсон – это Украина"

Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Друзья, чтобы ответить сразу всем - у нас полный sold out. Поэтому должны приостановить предзаказ на марку "Херсон - это Украина!" Украинцы так искренне ждали освобождения города, что раскупили все марки, которые мы запустили еще до официального запуска (почти 40% тиража). Думаю, вы согласитесь, что нам еще нужно приберечь немного на сам день запуска и порадовать херсонские отделения, которые месяцами не видели почтовой продукции Украины, а также другие отделения по всей стране", - сообщил Игорь Смелянский.

Те, кто не успел купить марку, смогут ее купить в декабре в офлайн-режиме. Гарантированную марку получат владельцы наших абонементов.

3 октября Укрпочта выпустила марки, посвященные ГСЧС Харьковщины.

Укрпочта 14 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустила новую серию марок "Вооруженные Силы Украины".

1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагают 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram. Из пяти вариантов украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты - "Разъединенные войной".

Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной взрыву на Крымском мосту и 4 ноября выпустила .

11 ноября Укрпочта объявила запуск первой марки, посвященной городу-герою Херсона.

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