Укрпрошта остановила предпродажу марки "Херсон – это Украина"
За три дня украинцы выкупили 40% от тиража марки, посвященной освобождению Херсона, так что остальные марки можно будет приобрести офлайн только в декабре
Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
"Друзья, чтобы ответить сразу всем - у нас полный sold out. Поэтому должны приостановить предзаказ на марку "Херсон - это Украина!" Украинцы так искренне ждали освобождения города, что раскупили все марки, которые мы запустили еще до официального запуска (почти 40% тиража). Думаю, вы согласитесь, что нам еще нужно приберечь немного на сам день запуска и порадовать херсонские отделения, которые месяцами не видели почтовой продукции Украины, а также другие отделения по всей стране", - сообщил Игорь Смелянский.
Те, кто не успел купить марку, смогут ее купить в декабре в офлайн-режиме. Гарантированную марку получат владельцы наших абонементов.
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