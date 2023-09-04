Укрпошта снизила стоимость услуг на посылки за границу

Об этом информирует пресс-служба.

"Снизили стоимость доставки за границу. Отправляйте по услуге "Мелкий пакет PRIME" в 70 стран мира с тарифом дешевле традиционного (до -18%)", - говорится в заявлении.

Также Укрпошта отменила плату за упаковку посылок до 500 граммов и

Оставить отзывы, пожелания или заказать марки для корпоративных клиентов теперь можно онлайн на сайте.

Кроме того, Укрпошта вернула бесплатную доставку OLX. Для этого необходимо заказать на OLX Украина товар из категорий "Мода и стиль" или "Электроника", оплатить онлайн картой Mastercard и получить доставку в ближайшем отделении.

Интересные новости Укрпошты

9 июня в Украине стартовал 2-й этап обмена ламп накаливания на LED в отделениях Укрпошты.

12 апреля, к годовщине выпуска марки "Русский военный корабель, иди...!", Укрпошта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ.

Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.

16 июня Укрпошта получила три награды ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях.

23 июня Укрпошта представила марку и мерч, посвященный освобождению украинской разведкой от российских оккупантов острова Змеиный.

С 1 июля Укрпошта открывала отделения по максимально возможным графикам работы и будет открыта в выходные дни.