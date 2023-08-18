Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Сейчас проект охватывает пенсионеров, которые вынужденно находятся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявление о выплате начисленной пенсии и социальной помощи. Это можно сделать онлайн или заполнить заявление в бумажном виде, предварительно загрузив по ссылке, вложить в конверт с примечанием "пенсия переводом" и отправить по адресу: АО "Укрпошта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

Забрать международный почтовый перевод по адресу временного пребывания за границей можно при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

"Обратите внимание, что международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление. Выплата производится в национальной валюте страны пребывания (в Польше — в злотых)", - подчеркнули в Укрпоште.