Укрпочта запустила услугу перевода денег на карту по номеру телефона

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в Facebook, передает Еспресо.TV.



Для перевода на карту по номеру телефона необходимо указать номер телефона получателя (вместо 16-значного номера карты получателя). Потребности разглашать карточные реквизиты нет.



"Мы стремимся расширять финансовые услуги и улучшать их качество. И учитывая, как у нас увеличиваются показатели по финуслугам, мы на правильном пути", - отметил Смелянский.

Напомним, 1 февраля Укрпочта запустила онлайн-оплату за отправку посылок.