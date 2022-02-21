Укрпочта запустила услугу перевода денег на карту по номеру телефона
Почтовый оператор Укрпочта запустил услугу перевода денег на карту по номеру телефона
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в Facebook, передает Еспресо.TV.
Для перевода на карту по номеру телефона необходимо указать номер телефона получателя (вместо 16-значного номера карты получателя). Потребности разглашать карточные реквизиты нет.
"Мы стремимся расширять финансовые услуги и улучшать их качество. И учитывая, как у нас увеличиваются показатели по финуслугам, мы на правильном пути", - отметил Смелянский.
- Напомним, 1 февраля Укрпочта запустила онлайн-оплату за отправку посылок.
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