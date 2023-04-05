Укрпочта запустила роботизированную линию по сортировке посылок
Укрпочта запустила первую автоматизированную линию по сортировке посылок в Украине. Нововведение позволит увеличить скорость обработки в 20 раз
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Благодаря внедрению 1-го конвейера на 64 направления мы увеличили скорость обработки мелких посылок с 400 шт/час до 8000! Только 1 полоса может сортировать 150 тыс. посылок в сутки. Это в 8 раз больше, чем наши работники вручную обрабатывали раньше", – написал Смелянский.
По словам чиновника, Укрпочта улучшила не только показатель скорости, но и точность сортировки, поэтому улучшится еще и качество доставки. В этом году компания планирует установить еще как минимум 4-5 новых линий, а в начале 2024-го - полностью перейти на автоматизированный режим сортировки по всей стране.
По словам Смилянского, во время войны проект затормозил, потому что известные международные компании не были готовы поставлять в Украину.
"И это хорошо, потому что есть повод гордиться тем, что эта сортировочная полоса создана руками украинских разработчиков - UISLabs, а более 90% ее составляющих изготовлено на 10 различных промышленных предприятиях Украины (включая металл из Азовстали)", - подчеркнул Смилянский.
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