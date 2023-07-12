Укрпочта запустила предпродажу новой марки "Истребители зла"
В среду, 12 июля, Укрпочта объявила о запуске предпродажи почтового выпуска "Истребители зла"
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал "Укрпочты".
"Жарко? Да! Вызывающе? Конечно, мы же украинцы! Да и действо, изображенное на почтовой марке, уже в процессе. 16 грн с каждой почтовой марки — ваш благотворительный донат. У вас — пополнение в коллекцию почтовых марок, а в ВСУ — пополнение коллекции беспилотников", - говорится в сообщении.
Тираж марки – 600 тыс. экземпляров. В выпуске "Истребители зла" можно получить марковый лист, художественный конверт и открытку.
Автор почтовой марки, двух конвертов и открытки - Максим Паленко. Иллюстратор издательств "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и "Издательство Старого Льва", автор большого количества антивоенных плакатов.
- 30 июня Укрпочта запустила официальную продажу на марку и мерч, посвященную освобождению украинской разведки от российских оккупантов острова Змеиный.
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