Укрпочта запустила предпродажу новой марки "Истребители зла"

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал "Укрпочты".

"Жарко? Да! Вызывающе? Конечно, мы же украинцы! Да и действо, изображенное на почтовой марке, уже в процессе. 16 грн с каждой почтовой марки — ваш благотворительный донат. У вас — пополнение в коллекцию почтовых марок, а в ВСУ — пополнение коллекции беспилотников", - говорится в сообщении.

Тираж марки – 600 тыс. экземпляров. В выпуске "Истребители зла" можно получить марковый лист, художественный конверт и открытку.

Автор почтовой марки, двух конвертов и открытки - Максим Паленко. Иллюстратор издательств "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" и "Издательство Старого Льва", автор большого количества антивоенных плакатов.