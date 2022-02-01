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Укрпочта запустила онлайн-оплату за отправку посылок

1 февраля, 2022 вторник
16:36
Общество Укрпочта

Укрпочта с 1 февраля запустила онлайн-оплату внутренних и международных отправлений, этой услугой можно воспользоваться на официальном сайте компании

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Услуга будет полезна прежде всего тем, кто отправляет несколько отправлений за раз: оформив отправку и оплатив онлайн, остается всего лишь отнести посылки в отделение и указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор), что существенно сокращает время, проведенное в операционном зале", - говорится в сообщении.

Как объясняют в Укрпочте, оплата через сайт производится в два этапа. Сначала в "Личном кабинете" клиенту нужно оформить отправку, после чего стоимость его доставки заблокируется на карточном счете отправителя. Затем в отделении, при передаче посылки для отправки адресату, с карточного счета спишется заблокированная сумма. В пресс-службе добавляют, что после этого в "Личном кабинете" статус "предварительная оплата" изменится на "оплачен".

"Эта услуга действует для оформления отправлений онлайн на внутренние - "Укрпочта Стандарт", "Укрпочта Экспресс" - и международные отправления - "Мелкий пакет рекомендованный", "Посылка" и EMS", - говорится в сообщении.

Также в Укрпочте отмечают, что для клиентов в этом случае предусмотрена скидка 5% на внутренние отправления и от 3% до 15% - на международные.


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