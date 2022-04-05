Укрпочта за время полномасштабной войны потеряла 500 млн грн, а аэропорт "Борисполь" – 3,5 млрд грн, - Мининфраструктуры

Об этом сообщил Александр Кубраков в Facebook.

"Генеральный директор МА ГП "Борисполь" Алексей Дубревский все время продолжал свою работу в аэропорту. В настоящее время все процессы координируются с Вооруженными силами Украины. По предварительным подсчетам, имеем потери на 3,5 млрд грн", - написал Александр Кубраков.

Также он подчеркнул, что важную социальную функцию, несмотря на экономические потери, продолжает выполнять команда генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского.

"Укрпочта за первый месяц войны потеряла более 500 млн грн доходов. Основное падение пришлось на почти прекратившуюся письменную корреспонденцию. Падение импорта составило 85%, экспорта 65%, и падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей. Положительные новости в том, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как и экспортные отправления", - написал министр.

С позитивного Александр Кубраков отметил, что украинцы начинают возвращаться и платить коммунальные платежи, поддерживая инфраструктурные компании.

"Укрпочта – это тысячи работников, которые ежедневно на почтовой передовой и в тылу работают ради своей страны. Чтобы люди получали пенсии и товары первой необходимости, посылки от родных и из Интернет-магазинов. Чтобы бизнес имел возможность доставлять товары не только по стране, а и за ее пределами. Чтобы в зоне боевых действий к украинцам поступала столь желанная и нужная гуманитарная помощь: продукты, медикаменты, теплые вещи", - сказал министр.

Важно знать, что выплаты Укрпочтой пенсий за апрель состоятся во всех регионах, в том числе – в сложных районах Луганской, Херсонской, Черниговской, Сумской и других областей

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