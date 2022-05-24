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Укрпочта за день продала 800 тыс. новых марок "Русский военный корабель… ВСЕ!"

24 мая, 2022 вторник
08:00
Общество

Укпошта продала около 800 тыс. марок "Русский военный корабль... ВСЕ" за день 23 мая, при этом онлайн-продажи стартуют 25 мая, а 27-го марки снова будут в продаже в отделениях

Об этом сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в фейсбуке.

"За день – было куплено около 800 тысяч марок, не считая конверты, футболки, открытки и тп. Не без ошибок, но день прошел успешно", – написал он.

Смелянский признал, что были факты продаж марок сотрудниками своим знакомым, но назвал это человеческим фактором и пообещал разобраться в ситуации.

Он также отметил, что на главпочтампе в Киеве в первый день продажи новой марки с "кораблем", 23 мая, выстроились длинные очереди, но не все имели возможность приобрести марку. Согласно составленным спискам, люди смогут приобрести эти марки 25 мая.

"Киев: Главпочтамп. Все записавшиеся получат завтра марки, а также смогут их погасить. Начало в 9:00. Начинаем с номера 1167 для покупки", - отметил Смелянский.

Следующая партия марок попадет в 1500 отделений Укрпочты 27 мая, а 25 мая в 11.00 стартуют онлайн-продажи марок на четырех онлайн-площадках.

  • Марку "Русский военный корабель… ВСЕ!" выпустили в продажу: возле главпочтамта в Киева была длинная очередь.
  • Во Львове 23 мая погасили новую марку Укрпочты "Русский военный корабль… ВСЕ".

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война с Россией
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