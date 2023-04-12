Об этом пишет гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

Стоимость марки – 1600 гривен, из них 1000 пойдет на дроны. Таким образом, Укрпочта планирует собрать 1 млн гривен.

"Имеем 1000 экземпляров одноименной презентационной рамки с легендарной почтовой маркой и оттиском штемпеля "Первый день", которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском главпочтамте год назад", - пишет Смелянский.

Он также напомнил, что в этот день в 1961 году Советский Союз запускал спутник с Гагариным, а Укрпочта – первую марку.

"Мы решили, что отпраздновать такое событие мы имеем так, чтобы еще кто-то или что-то пошли за кораблем. Так что водную стихию мы овладели, начинаем овладевать воздушной – собираем на дроны для ВСУ. Я даже уверен, что мы насобираем миллион на квадрокоптеры за несколько часов (или, может, минут?) Как говорил Гагарин - "Поехали", - говорится в сообщении.