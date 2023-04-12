Укрпочта выставила на продажу тысячу марок "Русскій воєнний корабль...", чтобы собрать на дроны для ВСУ
На годовщину выпуска марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпочта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ
Об этом пишет гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
Стоимость марки – 1600 гривен, из них 1000 пойдет на дроны. Таким образом, Укрпочта планирует собрать 1 млн гривен.
"Имеем 1000 экземпляров одноименной презентационной рамки с легендарной почтовой маркой и оттиском штемпеля "Первый день", которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском главпочтамте год назад", - пишет Смелянский.
Он также напомнил, что в этот день в 1961 году Советский Союз запускал спутник с Гагариным, а Укрпочта – первую марку.
"Мы решили, что отпраздновать такое событие мы имеем так, чтобы еще кто-то или что-то пошли за кораблем. Так что водную стихию мы овладели, начинаем овладевать воздушной – собираем на дроны для ВСУ. Я даже уверен, что мы насобираем миллион на квадрокоптеры за несколько часов (или, может, минут?) Как говорил Гагарин - "Поехали", - говорится в сообщении.
- Во вторник, 11 апреля, Укрпочта заявила о выпуске первой NFT-марки в Украине.
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