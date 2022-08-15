Укрпочта выпустит марку с изображением пса-сапера Патрона
В августе Укрпочта выпустит две новые патриотические марки, которые будут посвящены псу-саперу Патрону и Дню Независимости
Об этом заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в эфире национального телемарафона.
"В августе будет две марки. Одна из них посвящена годовщине нашей независимости и шести месяцам активной фазы войны. Дальше я обещал Патрона", - сказал Смелянский.
Он добавил, что Укрпочта также готовит эскизы, посвященные архитектурным сооружениям, которые временно выполняют неудачную роль в этой войне. В частности, речь идет о Крымском городе.
- 28 июля Укрпочта ввела в обращение новую марку "Доброго вечора, ми з України!".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.02
Покупка 39.02Продажа 39.83
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное