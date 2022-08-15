Об этом заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в эфире национального телемарафона.

"В августе будет две марки. Одна из них посвящена годовщине нашей независимости и шести месяцам активной фазы войны. Дальше я обещал Патрона", - сказал Смелянский.

Он добавил, что Укрпочта также готовит эскизы, посвященные архитектурным сооружениям, которые временно выполняют неудачную роль в этой войне. В частности, речь идет о Крымском городе.

28 июля Укрпочта ввела в обращение новую марку "Доброго вечора, ми з України!".

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