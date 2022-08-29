Об этом 29 августа у себя в телеграмме сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

По его словам, эта марка рассказывает истории саперов и самого пса Патрона. Она и станет первой официальной благотворительной маркой Украины.

"Это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов - это первая официальная благотворительная марка страны", - пишет Смелянский.

На продажи марки планируют собрать более 1 млн. грн., которые потратят на машину для разминирования.

Кроме технических средств, как говорит Смилянский, Патрон нуждается в помощи и четырехлапых помощников, поскольку в Украине найдено уже более 150 тыс. взрывоопасных предметов. Потому часть донатов пойдет на поддержку приютов для животных по всей стране.

25 августа Дмитрий Лунин начал голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени "Гадяцкое сафари". Оно продлится до 31 августа.