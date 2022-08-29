Укрпочта выпустит благотворительную марку с псом Патроном 30 августа: будут собирать деньги на машину для разминирования
Марка с псом Патроном станет первой официальной украинской благотворительной маркой
Об этом 29 августа у себя в телеграмме сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
По его словам, эта марка рассказывает истории саперов и самого пса Патрона. Она и станет первой официальной благотворительной маркой Украины.
"Это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов - это первая официальная благотворительная марка страны", - пишет Смелянский.
На продажи марки планируют собрать более 1 млн. грн., которые потратят на машину для разминирования.
Кроме технических средств, как говорит Смилянский, Патрон нуждается в помощи и четырехлапых помощников, поскольку в Украине найдено уже более 150 тыс. взрывоопасных предметов. Потому часть донатов пойдет на поддержку приютов для животных по всей стране.
- 25 августа Дмитрий Лунин начал голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени "Гадяцкое сафари". Оно продлится до 31 августа.
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