Об этом информирует Укрпочта .

Сегодня, 1 сентября, Укрпочта выпустила первую в Украине благотворительную марку с изображением пса-сапера Патрона. С ее помощью планируют собрать 1 млн евро на машину для разминирования на дистанционном управлении. Также часть средств перекажут в помощь приютам для животных.

Владимир Зеленский, принявший участие в погашении марки, отметил, что средства будут собирать через платформу UNITED24.

Автором иллюстрации стал Александр Никитюк. Он создал 8 рисунков-сюжетов, которые изображены на листе с марками. Цель иллюстрации – показать проблему заминирования по всей Украине: на полях, детских площадках, в жилых кварталах городов.

"Я рисовал всегда. Когда началась война, понял, что рисование – это прекрасная терапия, помогающая отвлечься, направить свою энергию на создание чего-то нового. Публикуя свои военные иллюстрации в соцсетях, я почувствовал сильный отклик от людей, испытывавших то же самое, что и я", - говорит Никитюк.

Кроме листов с марками, можно будет приобрести и мерч с Патроном: футболки, худые, магниты, значки, рюкзак для обуви, наклейки и чашка с изображением кобеля Патрона. Заказать его можно на следующих платформах:

магазин Укрпочты: bit.ly/Patron-ukrposhta

ROZETKA: bit.ly/Patron-rozetka

ROZETKA мерч: bit.ly/Rozetka-merch

Каста: bit.ly/Patron-kasta

Пром: bit.ly/Patron-prom

По заказу действуют ограничения: 5 марковых листов, 5 художественных конвертов и 5 листовок в одном заказе.

Также приобрести марки и мерчи можно на иностранных площадках Amazon и Ebay . Ограничение – не более двух наборов со спецпогашением сразу.

29 августа Укрпочта анонсировала выход марки с псом Патроном на 30 августа. Позже выход перенесли на 1 сентября.

31 августа объявили результаты народного голосования за марку "Гадяцкое сафари". Победил эскиз жителя Полтавщины Александра Бондаренко.