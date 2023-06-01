Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко Дню защиты детей
Укрпочта презентовала благотворительный почтовый выпуск под названием "Дети Победы рисуют Украину будущего" к Международному дню защиты детей
Об этом 1 июня сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Сначала была "Мрия". Мечта о том, что будет, когда Украина победит. Потом – была новогодняя марка, где была мечта, чтобы семьи были вместе в новом году. И теперь третья марка, созданная детьми – как они видят Украину будущего ", – говорится в сообщении.
В результате голосования победила работа "Самая заветная мечта" от Александры Федорчук из города Бровары Киевской области. Однако, по многочисленным просьбам участников, Укрпочта воспроизвела изображения других детей на своих почтовых марках.
Теперь этот почтовый выпуск будет доступен в городских отделениях Укрпочты по всей стране. Кроме того, наборы будут продаваться онлайн в официальном почтовом магазине "Укрпочты" , а также на маркетплейсах eBay и Amazon.
Каждый марковый лист, который стоит 100 гривен, содержит благотворительную составляющую – 40 гривен с каждого листа будут направлены на целые благотворительности.
Вместо того чтобы собирать альбомы для открыток, Укрпочта предлагает новый способ их отображения - тематические благотворительные магниты "Дети Победы".
"Надеюсь эти рисунки принесут вам столько же радости и вдохновения, сколько принесли нашей команде во время работы над этим проектом", - написал Смелянский.
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