Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко Дню защиты детей

Укрпочта выпустила новую почтовую марку ко Дню защиты детей

1 июня, 2023 четверг
09:35
Культура

Укрпочта презентовала благотворительный почтовый выпуск под названием "Дети Победы рисуют Украину будущего" к Международному дню защиты детей

Об этом 1 июня сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Сначала была "Мрия". Мечта о том, что будет, когда Украина победит. Потом – была новогодняя марка, где была мечта, чтобы семьи были вместе в новом году. И теперь третья марка, созданная детьми – как они видят Украину будущего ", – говорится в сообщении.

В результате голосования победила работа "Самая заветная мечта" от Александры Федорчук из города Бровары Киевской области. Однако, по многочисленным просьбам участников, Укрпочта воспроизвела изображения других детей на своих почтовых марках.

Теперь этот почтовый выпуск будет доступен в городских отделениях Укрпочты по всей стране. Кроме того, наборы будут продаваться онлайн в официальном почтовом магазине "Укрпочты" , а также на маркетплейсах eBay и Amazon.

Каждый марковый лист, который стоит 100 гривен, содержит благотворительную составляющую – 40 гривен с каждого листа будут направлены на целые благотворительности.

Вместо того чтобы собирать альбомы для открыток, Укрпочта предлагает новый способ их отображения - тематические благотворительные магниты "Дети Победы".

"Надеюсь эти рисунки принесут вам столько же радости и вдохновения, сколько принесли нашей команде во время работы над этим проектом", - написал Смелянский.

  • 11 апреля Укрпочта заявила о выпуске первой NFT-марки в Украине.
  • 12 апреля сообщалось, что к годовщине выпуска марки "Русский военный корабель, иди...!", Укрпочта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ.
  • Укрпочта 21 апреля запустила марки с писанками регионов Украины. В частности, дополнила свою коллекцию почтовых марок с писанками разных регионов Украины. К ней присоединились марки с писанками Покуття и Гуцульщины.
  • 2 мая Укрпочта объявила о начале голосования за новую марку ко Дню защиты детей.
  • 26 мая Укрпочта открыла предзаказ почтового блока "Дети Победы рисуют Украину будущего" ко Дню защиты детей.
Культура
Украина
Читайте также:
Очільник МОН Оксен Лісовий
30 мая, 2023 вторник
Глава МОН Лисовый отказался от ученой степени кандидата наук
Джозеф Байден
30 мая, 2023 вторник
Безлимит на два года: в СМИ появились детали соглашения между Байденом и республиканцами о госдолге США
31 мая, 2023 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погодой начнется лето в Украине
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 39.83
    Продажа 40.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
1 июня
09:48
Россияне маневрируют ракетоносителями. В Черном море их три, залп до 16 "калибров"
09:34
Обновлено
флаг России
"Мы идем освобождать всю РФ": РДК и легион "Свобода России" заявили о начале второй фазы рейда
09:18
Обновлено
Мужчина погибшей от ракетной атаки на Киев 1 июня заявил о закрытом укрытии во время тревоги, власти выясняют причины
09:17
Обновлено
Ночная ракетная атака по Киеву: все вражеские цели уничтожены. Три человека погибли, есть пострадавшие и повреждения
08:44
Инфографика
Силы обороны в сутки ликвидировали 460 российских солдат, 7 БПЛА и 14 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:28
Украинские номады
08:26
Белый дом
Палата представителей поддержала законопроект о повышении лимита госдолга США
07:38
Украинское Минобороны призвало Австралию присоединиться к танковой коалиции
07:36
Ночью ПВО сбила 10 из 10 вражеских ракет комплекса "Искандер", летевших на Киевщину, - Генштаб
07:01
Обновлено
Верещук: враг меняет имена и даты рождения незаконно депортированным из Украины детям
06:47
Военное командование РФ хочет заменить в наступательных операциях в Украине вагнеровцев кадыровцами, - ISW
05:53
В приюте Судана умерло 60 детей, оказавшихся в ловушке из-за боев
05:49
"Не компенсирует поражения на поле боя": Британия в ОБСЕ о терроре РФ украинских городов
05:03
Литва ожидает провокации Беларуси во время саммита НАТО в июле
04:35
Оппозиция сообщила, что в Беларуси действуют лагеря для содержания и перевоспитания детей из Украины
02:45
Местные власти сообщают об обстреле Шебекино на Белгородщине: есть двое пострадавших
02:17
Украина заказала еще 300 разведдронов Vector на средства Германии
01:49
У Байдена поддержали саммит для достижения мира в Украине без участия России
01:21
Сенат Чехии поддержал скорейшее вступление Украины в НАТО
01:05
"Севилья" по пенальти победила "Рому" в финале Лиги Европы
00:54
Белый дом
США против ударов по РФ, но решать, как применять оружие должна Украина, - Белый дом
00:27
Трибунал ООН осудил двух соратников экспрезидента Югославии Милошевича
00:02
Зеленский: задействованный в зерновой инициативе порт "Южный" фактически заблокирован, там накоплено 1,5 млн тонн агропродукции
2023, среда
31 мая
23:29
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 мая
23:12
Залужный обсудил украинское контрнаступление с генералом Милли
22:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Перспективы производства украинских дронов-камикадзе и работа артиллерии ВСУ возле Бахмута. Колонка Сергея Згурца
22:24
РФ продолжила обстрелы Херсонщины, убив мирного жителя
22:02
Украинцам запретили посещать леса в ряде регионов Украины
21:58
Эксклюзив
Повышение цен на электроэнергию автоматически увеличит стоимость водоснабжения, - экс-министр соцполитики Рева
21:50
Дело о взятке экс-председателю Верховного Суда: Князева оставили под стражей и уменьшили размер залога
21:29
Ракеты для HIMARS и Patriot, системы Avenger и Stinger: США объявили новый пакет военной помощи Украине
20:53
Враг обстрелял из "искандеров" Донецкую область: погиб человек, двое ранены
20:40
Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на €6,3 млрд
20:08
"Ролан Гаррос": Свитолина сыграет против россиянки в 1/16 финала турнира
20:00
Обзор
Победные новости 462 дня войны: военные создали неуловимый для дронов "кошмаромобиль", а Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине дальнобойное оружие
19:57
Мудрык попал в престижный рейтинг футболистов АПЛ
19:54
Эксклюзив
Полиция Донецкой области назвала громады, где опасно находиться гражданскому населению
19:51
Обновлено
Трубицын
Киевский депутат Трубицын, которого поймали на взятке, скрылся за границу при помощи письма от Буданова, - Схемы
19:47
Гендиректор Софии Киевской Куковальская и журналист Сущенко получили ордена "За заслуги" Франции
19:34
Обновлено
Защита побережья и зерновой коридор: Зеленский провел Ставку в Одессе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV