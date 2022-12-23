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Укрпочта выпустила марку "Щедрик. Carol of the Bells" к столетию премьеры знаменитой щедровки

23 декабря, 2022 пятница
17:27
Общество

Укрпочта в пятницу, 23 декабря, выпустила марку "Щедрик. Carol of the Bells", посвященную столетию премьеры знаменитой щедровки в Карнеги-Холле в Нью-Йорке

Об этом сообщила Укрпочта .

Погасили марку при помощи штемпеля "Первый день" в Киеве на Софийской площади рядом с главной елкой страны. Также марку погасили на родине композитора Николая Леонтовича в Виннице.

В мероприятии принял участие гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и заслуженный художник Украины, автор почтовой марки "Щедрик. Carol of the Bells" Николай Кочубей. Также участвовала исследовательница истории "Щедрика" Тина Пересунько.

Детский хор "Веснянка" исполнил "Щедрик".

"Новая почтовая марка пронизана духом Рождества, украинской культурой, традициями. Уверен, она отзовется в сердцах украинцев, ведь "Щедрик" – один из наших культурных символов. А еще наша марка предсказывает счастливый и победный грядущий год", - сказал Смелянский.

Кочубей рассказал, что в работе он использовал технику цветопередачи от нежно-зеленого к синему, а также воспроизвел символы, о которых говорится в песне. Так, в частности, на марке изображены ласточка, гуцулы на фоне Карпат, колядники, ягнята.

"На рисунке есть интересная деталь: все персонажи имеют колокольчики. Ведь рождественский колокольчик считается не только обязательным атрибутом у колядников, но и побеждает хаос и освящает пространство", - поделился Кочубей.

Тираж марки – 200 000 экземпляров. Номинал – W. К марке традиционно выпустили конверт "Первый день" и открытку.

Купить марку и конверт с открыткой можно в отделениях Укрпочты, а также по ссылке в официальном онлайн-магазине. На продажу действуют ограничения: не более двух листов на один заказ.

  • 19 декабря Укрпочта выпустила новогоднюю марку "Разъединенные войной".

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