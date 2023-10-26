Укрпочта выпустила марку, посвященную военной награде
Укрпочта выпустила первую почтовую марку, посвященную военной награде - "Крест боевых заслуг"
Об этом сообщает Укрпочта.
Отмечается, что тираж марки – 450 тысяч экземпляров (75 000 марковых листов). При изготовлении марки применено тиснение золотой фольгой.
С 5 мая 2022 года президент Владимир Зеленский отмечает наградой "Крест боевых заслуг" украинских военнослужащих за выдающуюся личную храбрость, отвагу или выдающийся геройский поступок во время выполнения боевого задания.
Также известно, что первым кавалером "Креста боевых заслуг" стал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.
Автор автора отличия "Крест боевых заслуг" - Александр Лежнев. Автор почтовой марки, конверта и штемпеля "Первый день" - известный украинский художник Владимир Таран", - добавили в сообщении.
- Укрпочта объявила о выпуске марки "Оружие Победы. Мир с Украиной". Почтовый блок включает в себя изображения Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Предзаказ на него открывают сегодня, 25 сентября.
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