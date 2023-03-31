Укрпочта выпустила марку к годовщине деоккупации Бучи, Ирпеня и Гостомеля
31 марта в годовщину освобождения от российских оккупантов городов в Киевской области Укрпочта выпустила марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель"
Об этом информирует генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский .
"Если бы раньше нам сказали, что сегодня мы будем выпускать марку с изображением разбитой российской колонны в Буче, сожженной "Мечты" или переправы в Ирпене, ставшей основным путем эвакуации мирных жителей и все это в 2022 году, мы бы точно подумали, что наш собеседник сошел с ума. Но они начали с февраля, а мы начали с ярости, которая стала нашим двигателем", - написал глава Укрпочты.
В пятницу в городе Ирпень погасили новую марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".
Смелянский сообщается, что марка уже стала очень популярной, онлайн тираж почти продан.
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"За время войны марка Укрпочты стала индикатором настроения украинцев. На 4 месяц войны, когда, казалось, все еще очень тяжело, украинцы проголосовали за шутливую марку "Добрый вечер, мы из Украины". Ирпень, Буча, Гостомель и другие города и села Киевщины защитили столицу, храбро противостоя нападению. Мы будем всегда помнить истории этих героических людей. И со временем отстроим все разрушенные здания, чтобы их родные места дышали, как раньше", - подчеркнул Смелянский.
Марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель" выпустили тиражом в 100 тысяч экземпляров.
Поэтому Укрпочта вводит лимит в 2 блока на главпочтамтах и онлайн-магазине + по одному на отделениях.
Напомним, ранее мы анонсировали онлайн-продажу марки "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".
- 24 февраля сообщалось, что АО "Укрпочта" к годовщине полномасштабной войны России против Украины 24 февраля ввело в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!".
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