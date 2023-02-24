Укрпочта ввела в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!" к годовщине полномасштабного вторжения РФ
ОАО "Укрпочта" к годовщине полномасштабной войны России против Украины 24 февраля ввело в обращение почтовую марку "ПТН ПНХ!"
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты 24 февраля.
"К годовщине великой войны Укрпочта презентовала почтовую марку "ПТН ПНХ!". Погашение специальным штемпелем "Первый день" прошло в Киеве на главпочтамте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня спецпогашения пройдут в регионах. Штемпели временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя будут работать на киевском главпочтамте; штемпель Луганской области прикреплен к городу Покровск (Донецкая область).
"Верим, что украинская почтовая марка "ПТН ПНХ!" также станет пророческой. И именно в 2023 году Украина, которая является территориально меньшей, однако в сотни раз более мотивированной, окончательно положит на лопатки Россию", - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
В частности, отмечается, что граффити известнейшего уличного художника и политического активиста Бенкси на стене поврежденного здания в пгт Бородянка, изображающее борьбу двух дзюдоистов, было избрано Укрпочтой эскизом к почтовому выпуску "ПТН ПНХ!". Маленький мальчик, отправляющий в нокаут взрослого мужчину – аллегорический образ: это борьба Украины с РФ.
Добавляется, что тираж почтовой марки – 1 500 000 экземпляров или 250 тысяч марочных листов. Номинал марки – F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины). Стоимость марочного листа – 180 грн, из которых 42 грн – благотворительный взнос. К маркам также выпустили конверт "Первый день", художественный конверт, открытка, презентационная папка и рамка, тематическое худи.
- Бэнкси в 2022 году создал граффити на стене дома в деоккупированной Бородянке.
- 15 ноября 2022 года стало известно, что анонимный уличный художник по прозвищу Бэнкси из Британии подтвердил , что создал в Украине семь муралов. В частности, стенописи в Киеве, Ирпене и Бородянке.
- 9 декабря 2022 года Ирпенский городской совет принял решение о признании всемирно известного английского художника Бэнкси почетным гражданином Ирпеня.
- 20 февраля Укрпочта объявила о предпродаже марки "ПТН ПНХ!", которую выпустят к годовщине начала полномасштабной войны РФ против Украины.
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