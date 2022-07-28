Об этом сообщила Укрпочта

Ко Дню Украинской Государственности - 28 июля - Укрпочта ввела в обращение четвертую почтовую марку военного положения "Доброго вечора, ми з України!". Как ранее анонсировали в этой структуре, тематику и эскиз марки традиционно выбирали путем голосования в приложении Действие и на страницах в соцсетях Укрпочты. В частности, путем народного голосования еще в мае почти 834 тысяч украинцев из 5 вариантов выбрали именно "Доброго вечора, ми з України!". А эскиз утверждали из более чем 1500 вариантов.

Почтовая марка "Добрый вечер, мы из Украины!" воспроизводит реальные события, когда украинские крестьяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу. Эта марка так же, как и ее предшественницы, призвана показать несгибаемость, бесстрашие и изобретательность украинцев, которыми сегодня увлекается весь мир.

Как отмечает генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, почтовые марки с началом войны стали более чем средством оплаты корреспонденции. Они стали оружием на международной арене. Это уже четвертая марка, которая показывает силу и смелость украинцев в борьбе за свою независимость. "И пока Россия тратит миллиарды на пропаганду против Украины, – говорит Игорь Смилянский, – мы будем использовать наш креатив и все доступные возможности, чтобы донести всем имидж Украины и украинцев".

Марка имеет тираж 5 млн экземпляров, из которых 3 млн – с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 млн – с номиналом W (эквивалент $1,5), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции. Кроме марок Укрпочта выпустила тематическую открытку, конверт первого дня, художественный конверт и мерч.

Укрпочта отмечает, что приобрести марку и другую филателистическую продукцию с "тракторными войсками" можно 28 июля во всех отделениях почтовой связи, в том числе в селах, а также онлайн: в филателистическом магазине Укрпочты, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а также на международных площадках eBay и Amazon. Однако, как и на предыдущие почтовые выпуски, будут действовать ограничения на продажу. Один клиент может купить по одному заказу не более 2 марковых листов каждого номинала (2+2), 2 конверта "Первый день" 10 конвертов и 10 открыток.

Также на всех онлайн-площадках в Украине и за рубежом можно будет приобрести тематический мерч с изображением марки: футболки, два вида магнитов, открывалки. А на сайте филателистического магазина Укрпочты можно заказать почтовые наборы, среди которых – эксклюзивный, содержащий конверты с погашением "Первый день". В этот набор входят два марковых листа (номиналом W и M), комплект конвертов с погашением "Первый день", немаркированный конверт и открытка. Один клиент может приобрести по одному заказу не более 2 комплектов.

Примечательно, что эскиз почтовой марки, конвертов, открытки и штемпелей спецпогашения выполнила дизайнер-график и преподаватель живописи Анастасия Бондарец. Как то, что появлению фразы "Доброго вечора, ми з України!" украинцы обязаны участнику группы "Даха Браха" Марку Галаневичу, а позже группе Probass&Hardy, которая использовала ее для трека, которая с началом войны стала любимой в Украине и мире.

За эскиз новой марки "Доброго вечора, ми з України!" проголосовали 30 тыс. из 834 тыс. участников голосования, на нем трактор тянет российский лом

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