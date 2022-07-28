English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Укрпочта ввела в обращение новую марку "Доброго вечора, ми з України!"

Укрпочта ввела в обращение новую марку "Доброго вечора, ми з України!"

28 июля, 2022 четверг
15:04
война с Россией

28 июля ко Дню Украинской Государственности Укрпочта ввела в обращение новую марку "Доброго вечора, ми з України!" – уже четвертую марку военного положения

Об этом сообщила Укрпочта

Ко Дню Украинской Государственности - 28 июля - Укрпочта ввела в обращение четвертую почтовую марку военного положения "Доброго вечора, ми з України!". Как ранее анонсировали в этой структуре, тематику и эскиз марки традиционно выбирали путем голосования в приложении Действие и на страницах в соцсетях Укрпочты. В частности, путем народного голосования еще в мае почти 834 тысяч украинцев из 5 вариантов выбрали именно "Доброго вечора, ми з України!". А эскиз утверждали из более чем 1500 вариантов.

Почтовая марка "Добрый вечер, мы из Украины!" воспроизводит реальные события, когда украинские крестьяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу. Эта марка так же, как и ее предшественницы, призвана показать несгибаемость, бесстрашие и изобретательность украинцев, которыми сегодня увлекается весь мир.

Как отмечает генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, почтовые марки с началом войны стали более чем средством оплаты корреспонденции. Они стали оружием на международной арене. Это уже четвертая марка, которая показывает силу и смелость украинцев в борьбе за свою независимость. "И пока Россия тратит миллиарды на пропаганду против Украины, – говорит Игорь Смилянский, – мы будем использовать наш креатив и все доступные возможности, чтобы донести всем имидж Украины и украинцев".

Марка имеет тираж 5 млн экземпляров, из которых 3 млн – с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 млн – с номиналом W (эквивалент $1,5), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции. Кроме марок Укрпочта выпустила тематическую открытку, конверт первого дня, художественный конверт и мерч.

Укрпочта отмечает, что приобрести марку и другую филателистическую продукцию с "тракторными войсками" можно 28 июля во всех отделениях почтовой связи, в том числе в селах, а также онлайн: в филателистическом магазине Укрпочты, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а также на международных площадках eBay и Amazon. Однако, как и на предыдущие почтовые выпуски, будут действовать ограничения на продажу. Один клиент может купить по одному заказу не более 2 марковых листов каждого номинала (2+2), 2 конверта "Первый день" 10 конвертов и 10 открыток.

Также на всех онлайн-площадках в Украине и за рубежом можно будет приобрести тематический мерч с изображением марки: футболки, два вида магнитов, открывалки. А на сайте филателистического магазина Укрпочты можно заказать почтовые наборы, среди которых – эксклюзивный, содержащий конверты с погашением "Первый день". В этот набор входят два марковых листа (номиналом W и M), комплект конвертов с погашением "Первый день", немаркированный конверт и открытка. Один клиент может приобрести по одному заказу не более 2 комплектов.

Примечательно, что эскиз почтовой марки, конвертов, открытки и штемпелей спецпогашения выполнила дизайнер-график и преподаватель живописи Анастасия Бондарец. Как то, что появлению фразы "Доброго вечора, ми з України!" украинцы обязаны участнику группы "Даха Браха" Марку Галаневичу, а позже группе Probass&Hardy, которая использовала ее для трека, которая с началом войны стала любимой в Украине и мире.

  • За эскиз новой марки "Доброго вечора, ми з України!" проголосовали 30 тыс. из 834 тыс. участников голосования, на нем трактор тянет российский лом

 Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Украина
Читайте также:
Дональд Трамп
27 июля, 2022 среда
Трамп предупредил, что США рискуют повторить судьбу СССР
Ракетний удар
28 июля, 2022 четверг
РФ нанесла более 10 ракетных ударов по Черниговщине: есть попадание в лесной массив
затримання, СБУ, НАБУ
27 июля, 2022 среда
Нашли оружие, наличные деньги и пророссийские книги: СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны народного депутата
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.06
    Покупка 39.06
    Продажа 40.04
  • EUR
    Покупка 39.3
    Продажа 40.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 июля
16:03
Эксклюзив
Россия заинтересована в переговорах, ведь она захватила максимум территории, которую в дальнейшем будет терять, - дипломат Хара
15:53
Эксклюзив
Оккупанты уже не могут перемещать военные грузы по Антоновскому мосту, - председатель Херсонского облсовета Самойленко
15:42
Франция с 1 августа отменяет все карантинные ограничения
15:42
Более 75 тыс. отправленных на войну в Украину россиян погибли или ранены, - США
15:38
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому
15:36
Эксклюзив
В Кропивницком люди часто пренебрегают воздушными тревогами, - депутат райсовета
15:34
Эксклюзив
Эта война показала использование танков в достаточно необычных ситуациях, - подполковник в отставке Саламаха
15:32
Убытки украинского телеком-рынка составляют $2,6 млрд, - Всемирный банк
15:29
В Киеве в честь "Азова" создали цветочное панно
15:28
Обновлено
Обстрел Россией Киевщины: пострадали 5 человек, ракеты попали в воинскую часть
15:07
Международный сервис поддерживает экономику Украины и помогает переселенцам
15:06
Поддержала Украину и осудила РФ: глава МИД Бельгии Лябиб, незаконно ездившая в Крым, написала письмо Кулебе
14:51
Порошенко: государство должно способствовать переходу общин от церкви оккупанта к Православной Церкви Украины
14:48
США поручили расследовать военные преступления России в Украине "охотнику нацистов" с 37-летним стажем
14:40
паспорт
В Раде зарегистрировали законопроект о введении экзамена для получения гражданства Украины
14:25
Эксклюзив
Крым не признан российским, так почему мы не можем ударить по Черноморскому флоту РФ? – дипломат Хара
14:25
"Сил и мужества": посол ЕС приветствовал назначение нового руководителя САП
14:06
Эксклюзив
Есть консолидированное мировое решение на понижение геополитического статуса России, а не на ее развал, - военный эксперт Черник
14:03
Украина восстановила 31% поврежденных рашистами объектов теплоснабжения
14:00
Правительство Латвии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи
13:59
Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма из-за действий в Украине, Грузии, Сирии и Чечне
13:54
"Советуем быть на стороне победителей": МИД Украины ответил фанатам "Фенербахче", скандировавшим "Владимир Путин" в матче против "Динамо"
13:42
В США поддерживают передачу ракет большой дальности ATACMS для Украины
13:40
В больницу Мариуполя привезли большое количество раненых оккупантов, - советник мэра
13:40
Эксклюзив
Враг не оставляет мысли оккупировать Донетчину, - офицер ТрО Луганщины Шакун
13:31
Обновлено
В киевском метро снова заработала оплата за проезд по банковской карте
13:20
Латвия
Рига отреагировала на претензии РФ по давлению на въезжающих в Латвию россиян
13:18
На Днепропетровщине россияне обстреляли агропредприятие: один человек погиб, двое получили ранения
13:04
Эксклюзив
гривня
Властям нужно сказать украинцам о реальных финансовых возможностях страны, - нардепка Савчук
12:56
Эксклюзив
Нардеп Чийгоз о назначении генпрокурора: президент выдвигает важных лично для него людей
12:56
Днепрянин получил 5 лет лишения свободы за передачу врагу данных о движении техники ВСУ
12:42
Россияне обстреляли Сумщину из минометов: более 60 "прилетов"
12:35
Интервью
Ирма Витовская-Ванца: Московия окажется в тех границах, в которых она и начиналась
12:19
ЕС с Украиной сколько потребуется: Шарль Мишель поздравил с Днем украинской государственности
12:18
В Сумской области 28 июля будут работать взрывотехники
12:11
Эксклюзив
На фото захисники України
На Восточном направлении будет открыта прямая линия для обращения военнослужащих, в случае недоразумений с руководством, - представитель Восточной группировки войск Череватый
12:00
Мирча Луческу
Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Путине
11:57
суд
В Харьковской области за госпредательство женщина получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
11:55
Bayraktar Байрактар
Компания "Baykar" бесплатно передаст Польше "байрактор" для Украины.
11:51
Эксклюзив
Международные организации выплатили украинцам уже более 10 млрд грн денежной помощи из-за войны, - Розенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV