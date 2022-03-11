Укрпочта возобновила доставку из маркетплейсов и онлайн-магазинов: работают более 4700 отделений

Об этом в Telegram-е сообщил Энергоатом.



"Получить заказ через отделения Укрпочты можно от таких маркет-плейсов, как olx, prom.ua, Rozetka, eva.ua, онлайн-магазинов одежды, в том числе детской, товаров широкого потребления, детских игрушек, товаров для дома", - говорится в сообщении.



Суммарно по Украине открыто 4783 отделений по Украине.

3 марта Укрпочта с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики обещали даже в сложных условиях военного положения своевременно производить выплаты за март 2022 года.