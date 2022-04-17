Укрпочта ведет переговоры с оккупантами в Мелитополе: россияне похитили около 3 млн грн

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Деньги, похищенные в Мелитополе, предназначались для выдачи пенсий, социальных выплат и заработных плат.



"Ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В предыдущем месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будет делать все, чтобы и в этом месяце было так же", – сказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире национального телемарафона .

5 апреля военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации в оккупированном Мелитополе похитили из отделения Укрпочты почти 3 млн грн .

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