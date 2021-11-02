Укрпочта в январе-сентябре увеличила чистую прибыль в два раза – до 131 млн грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.



"По результатам 9 месяцев этого года национальный почтовый оператор Украины получил 131 млн. грн. чистой прибыли, что на 70 млн. грн. больше, чем за 9 месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что чистый доход Укрпочты за отчетный период вырос на 23% или на 1,6 млрд грн – до 8,1 млрд грн.



Кроме того, компания за 9 месяцев этого года уплатила 2,4 млрд. грн. налогов, единого социального взноса, сборов и обязательных платежей.



В компании объяснили, что среди факторов подобного финансового результата – расширение рынка логистики Укрпочты, в частности, из-за увеличения количества заказов от бизнес-клиентов.

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