Укрпочта в соцсетях запустила голосование за эскиз рождественской марки

Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Голосование стартовало в Facebook , Instagram и Telegram . Выбрать эскиз можно до утра 4 ноября (08:00). К тому же украинцев призывают голосовать сразу на всех предлагаемых платформах для лучшего результата.

А уже 7 ноября после всех итогов Укрпочта представит победителя.

"Наша с вами миссия – выбрать эскиз, изображающий желанный для украинцев 2023-й и наше настоящее. Запечатлеем его в памяти и на новой почтовой марке", – добавляют в компании.

Юрий Журавель показал новую иллюстрацию к будущей книге "Сторица".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb