Укрпочта в соцсетях запустила голосование за эскиз рождественской марки
Во вторник, 1 ноября, Укрпочта объявила о начале голосования за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, на выбор предлагают 5 вариантов
Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.
Голосование стартовало в Facebook , Instagram и Telegram . Выбрать эскиз можно до утра 4 ноября (08:00). К тому же украинцев призывают голосовать сразу на всех предлагаемых платформах для лучшего результата.
А уже 7 ноября после всех итогов Укрпочта представит победителя.
"Наша с вами миссия – выбрать эскиз, изображающий желанный для украинцев 2023-й и наше настоящее. Запечатлеем его в памяти и на новой почтовой марке", – добавляют в компании.
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