Укрпочта в первом полугодии 2021 года получила 9,8 млн грн ущерба

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.



Согласно сообщению, чистый доход компании за этот период составил 5,3 млрд грн, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль компании во II квартале составила 118 млн грн.



"Именно прибыль второго квартала позволила сократить сумму убытков с 128 млн грн (результаты на конец первого квартала 2021) ко всему 9,8 млн грн по результатам 6 месяцев 2021 года", - отметили в пресс-службе.



По информации компании, в первом полугодии удалось нарастить объемы и доходы по основным направлениям бизнеса. В частности, почти на треть выросли объемы доставки внутренних посылок по Украине и на 70% отправления международных посылок за границу, а также через Укрпочту на 18% возросло количество переводов. Следовательно, компания увеличила на 48% доходы от доставки внутренних посылок по Украине, почти 87% - от доставки посылок на экспорт. Кроме того Укрпочта на около 39% увеличила доходы по преданиям.



В то же время, отмечается, что размер средней зарплаты работников в эквиваленте полной занятости за отчетный период составил 9876 грн, что больше аналогичного периода прошлого года на 17%. При этом расходы на оплату труда за первое полугодие 2021 года увеличились на 19% и составили 3,1 млрд грн.



Также компания уплатила за первое полугодие 1,6 млрд грн налогов, ЕСВ, сборов и обязательных платежей, что на 19,8% больше, чем за 6 месяцев 2020 года.

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