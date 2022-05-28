Укрпочта установила рекорд по количеству проданных марок

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Завершается пятница и завершился первый этап продаж нашей марки "Корабль ВСЕ", который начался в понедельник, с торжественного погашения с участием Президента Украины и командующего ВМС Украины. С тех пор мы продали более 3 миллионов марок, что является безусловным рекордом", – написал Смелянский.

Он отметил, что более 1 миллиона марок продано онлайн (а это больше 250 тыс. заказов).

Всего будет продано 5 млн. марок. О том, когда и как будут продавать вторую часть тиража, Смелянский пообещал объявить 1 июня.

Напомним, Укрпочта объявила конкурс на эскиз новой марки - "Добрый вечер, мы из Украины"

Также Укрпочта анонсировала, что создаст марку , посвященную Kalush Orchestra.

25 мая Укрпочта стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay.

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