Укрпочта установила рекорд по количеству проданных марок
За 5 дней было продано более 3 миллионов марок "Корабль ВСЕ"
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
"Завершается пятница и завершился первый этап продаж нашей марки "Корабль ВСЕ", который начался в понедельник, с торжественного погашения с участием Президента Украины и командующего ВМС Украины. С тех пор мы продали более 3 миллионов марок, что является безусловным рекордом", – написал Смелянский.
Он отметил, что более 1 миллиона марок продано онлайн (а это больше 250 тыс. заказов).
Всего будет продано 5 млн. марок. О том, когда и как будут продавать вторую часть тиража, Смелянский пообещал объявить 1 июня.
- Напомним, Укрпочта объявила конкурс на эскиз новой марки - "Добрый вечер, мы из Украины"
- Также Укрпочта анонсировала, что создаст марку , посвященную Kalush Orchestra.
- 25 мая Укрпочта стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.82
Покупка 34.82Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.71Продажа 38.24
- Актуальное
- Важное