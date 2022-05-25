Укрпочта стала первой почтой мира, открывшей собственный магазин на eBay

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Итак, сегодня Укрпочта становится первой почтой мира, которая открывает свой собственный магазин на мировой площадке eBay", - заявил он.



Сообщается, что на сайте можно будет купить марки, футболки и другие товары с символикой. Кроме того, 5 долларов по каждому заказу будут передавать в благотворительный фонд Укрпочты и KSE Foundation.

Смилянский также подчеркнул, что особенность этой новости подкрепляется тем, что Укрпочта смогла сделать это во время войны на площадке, где присутствует более 147 млн активных покупателей в 190 странах.

Напомним, Укрпочта за день продала 800 тыс. новых марок "Русский военный корабль… ВСЕ!" Следующая партия марок попадет в 1500 отделений Укрпочты 27 мая.

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