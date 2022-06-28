Укрпочта стала первой почтовой компанией в мире, открывшей магазин на Amazon, - Смелянский
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что украинская компания открывает собственный магазин на Amazon
Об этом он сообщил в facebook .
"Укрпочта открывает свой магазин на Amazon и становится первой почтовой компанией в мире, которая это сделала. Несмотря на то, что в основном законе Украины не закреплено право украинцев иметь доступ к площадке Amazon, нам с командой очень хотелось это право им предоставить. Тем более, там много полезных вещей для ВСУ и ТРО. Но пока Амазон не идет к нам, мы решили пойти в Амазон, чтобы лучше познакомиться с ним, прежде чем привести его в Украину", - написал Смелянский.
- 28 июня Укрпочта запустила продажу марки с изображением крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия".
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