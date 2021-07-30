Укрпочта стала официальным перевозчиком дипломатической почты в США
Укрпочта стала официальным перевозчиком дипломатической почты из Украины в США
Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Facebook.
"Начиная с этой недели Укрпочта будет официальным перевозчиком дипломатической почты в и из Украины для дипломатов и официальных лиц Посольства США. Для нас это серьезный шаг и большое признание качества нашей доставки", - написал Смелянский.
По его словам, дипломатическая почта перевозиться украинской авикомпанией Windrose.
Так, Смелянский напомнил, что грузовой Airbus 330 от Wind Rose дважды в неделю регулярно перевозит экспортные посылки Укрпочты в США.
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