Укрпочта стала официальным перевозчиком дипломатической почты в США

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Facebook.



"Начиная с этой недели Укрпочта будет официальным перевозчиком дипломатической почты в и из Украины для дипломатов и официальных лиц Посольства США. Для нас это серьезный шаг и большое признание качества нашей доставки", - написал Смелянский.



По его словам, дипломатическая почта перевозиться украинской авикомпанией Windrose.



Так, Смелянский напомнил, что грузовой Airbus 330 от Wind Rose дважды в неделю регулярно перевозит экспортные посылки Укрпочты в США.

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