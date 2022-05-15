Укрпочта создаст марку, посвященную Kalush Orchestra

Об этом написал директор Укрпочты Игорь Смилянский в телеграм.

"Мы поздравляем Kalush с победой на Евровидении. Вы крутые! Укрпочта выпускает марки, согласно решению Художественного Совета. Но я думаю у меня будет достаточно аргументов как у председателя Совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященной нашим победителям. Так как мы это сделали с Русланой и Джамалой", – написал он.

По словам директора, предварительно должны согласовать дизайн марки с устроителями Евровидения. Сейчас в Дии и фейсбук-странице Укрпочты продолжается голосование за тему следующей почтовой марки, и по словам Смилянского марка группы Kalush Orchestra будет выбираться вне очереди.

12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Укрпочта за пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем и ввела ограничения на количество этих марок для продажи в одни руки.

25 апреля Укрпочта вслед за маркой о российском военном корабле анонсировала выпуск марки с крупнейшим в мире самолетом "Мрия".

14 мая украинцам было предложено выбрать новую марку от Укрпочты.

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