Укрпочта создаст марку, посвященную Kalush Orchestra
Укрпочта поздравила группу Kalush Orchestra с победой на Евровидении и анонсировала марку посвященную победителям
Об этом написал директор Укрпочты Игорь Смилянский в телеграм.
"Мы поздравляем Kalush с победой на Евровидении. Вы крутые! Укрпочта выпускает марки, согласно решению Художественного Совета. Но я думаю у меня будет достаточно аргументов как у председателя Совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященной нашим победителям. Так как мы это сделали с Русланой и Джамалой", – написал он.
По словам директора, предварительно должны согласовать дизайн марки с устроителями Евровидения. Сейчас в Дии и фейсбук-странице Укрпочты продолжается голосование за тему следующей почтовой марки, и по словам Смилянского марка группы Kalush Orchestra будет выбираться вне очереди.
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