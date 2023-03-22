Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики .

По данным ведомства, около трех миллионов граждан воспользовались возможностью бесплатного обмена. Украинцы обменяли уже около 14 млн ламп. Наиболее активными были Киевская и Днепропетровская области.

"По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которыми могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств", - говорится в сообщении Минэкономики.

Однако из-за сокращения спроса в некоторых отделениях Укрпочта решила сократить количество отделений, которые обменивают лампочки – они вернутся к обычному формату работы и будут оказывать только почтовые и финансовые услуги.

"Центральные отделения и те, где обмен ламп активно проходит, продолжат выдавать светодиоды", - отметили в Минэкономики.

Также напомнили, как обменять лампочки и какие документы для этого нужны.

"Украинцам, которые хотят сделать предварительный заказ ламп, стоит обратить внимание на наличие отделения Укрпочты в перечне доступных отделений в приложении Дия. Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, у которых есть автоматизированные отделения Укрпочты, смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы, когда они поступят именно в это отделение. Для обмена нужно иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп", сообщили в ведомстве.