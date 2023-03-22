Укрпочта сокращает количество отделений, в которых можно обменять старые лампы на LED: названа причина
С 22 марта Укрпочта сокращает количество отделений, в которых можно обменять лампы накаливания на LED. Причина – снижение спроса среди населения
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики .
По данным ведомства, около трех миллионов граждан воспользовались возможностью бесплатного обмена. Украинцы обменяли уже около 14 млн ламп. Наиболее активными были Киевская и Днепропетровская области.
"По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которыми могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств", - говорится в сообщении Минэкономики.
Однако из-за сокращения спроса в некоторых отделениях Укрпочта решила сократить количество отделений, которые обменивают лампочки – они вернутся к обычному формату работы и будут оказывать только почтовые и финансовые услуги.
"Центральные отделения и те, где обмен ламп активно проходит, продолжат выдавать светодиоды", - отметили в Минэкономики.
Также напомнили, как обменять лампочки и какие документы для этого нужны.
"Украинцам, которые хотят сделать предварительный заказ ламп, стоит обратить внимание на наличие отделения Укрпочты в перечне доступных отделений в приложении Дия. Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, у которых есть автоматизированные отделения Укрпочты, смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы, когда они поступят именно в это отделение. Для обмена нужно иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп", сообщили в ведомстве.
- Программа обмена ламп накаливания на энергосберегающие стартовала в январе.
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