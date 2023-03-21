Об этом передает пресс-служба Укрпочты.

Украинцы смогут отправлять посылки в Германию со скидкой –60% от стоимости. Воспользоваться новыми тарифами могут как украинцы, чьи родственники или друзья живут в Германии, так и предприниматели, продающие свои товары за границу.

"Укрпочта продолжает вводить специальные тарифы на доставку в страны с наибольшим количеством украинских переселенцев. В Германии проживает около миллиона украинцев, та и многие наши экспортеры присылают товары покупателям из Берлина, Кельна, Франкфурта и других немецких городов. Поэтому даже несмотря на закрытое небо, Укрпочта нашла способы доставки посылок в Европу: в частности в Германию посылки доставляются прямыми автомобилями несколько раз в неделю. Выгода для клиентов очевидна: доступный тариф за честный физический вес и адресную доставку посылки из Украины в Германию, которая занимает 7-14 дней в зависимости от месяца доставки", - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, снижение тарифов на посылки – это следующий шаг по укреплению и расширению партнерства Укрпочты и национальной почты Германии.

Тариф на самые популярные категории посылок будет составлять весом до 3 кг – 13,7 долл. (около 500 грн) и весом 7 кг – 21,6 долл. (около 750 грн.). Для лёгких отправлений продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты от 5,6 долл. (около 205 грн).

В эту стоимость помимо собственно международной перевозки включена стоимость адресной доставки. Стоимость доставки посылки рассчитывается только на фактический вес без учета объемного веса. Отправить посылку можно из любого отделения Укрпочты с доставкой в любой населенный пункт Германии.

Оформить отправку можно в почтовых отделениях Укрпочты и личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения Укрпочты. Оформляя отправку онлайн, каждый клиент дополнительно получит скидку –3%.

Германия стала 5 страной, на отправку в которую действуют специальные тарифы. Ранее объявили о снижении тарифов на доставку в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу.