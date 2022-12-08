Укрпочта с 9 декабря запускает продажу марок "Херсон - это Украина" и свитшотов с енотом
С завтрашнего дня в отделениях Укрпочты стартуют продажи марок "Херсон - это Украина" и свитшотов с енотом
Об этом написал в Telegram глава Укрпочты Игорь Смелянский.
"Марка "Херсон - это Украина" появится в наших отделениях уже завтра, 9 декабря. 40% тиража уже выкуплены по предзаказу, поэтому онлайн-продаж в Украине не будет, и появится она ненадолго, но заказавшие онлайн получат свои марки в течение 3-5 дней, а большинство начнет получать уже завтра", – сообщил он.
"Определенное количество марок дадим нашим международным клиентам на площадках EBay и Amazon, которые не имели возможности приобрести ее раньше", - добавил Смелянский.
Также на сайте можно будет приобрести свитшот в честь енота, которого оккупанты, убегая из Херсона, похитили из местного зоопарка.
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