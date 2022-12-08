Об этом написал в Telegram глава Укрпочты Игорь Смелянский.

"Марка "Херсон - это Украина" появится в наших отделениях уже завтра, 9 декабря. 40% тиража уже выкуплены по предзаказу, поэтому онлайн-продаж в Украине не будет, и появится она ненадолго, но заказавшие онлайн получат свои марки в течение 3-5 дней, а большинство начнет получать уже завтра", – сообщил он.

"Определенное количество марок дадим нашим международным клиентам на площадках EBay и Amazon, которые не имели возможности приобрести ее раньше", - добавил Смелянский.



Также на сайте можно будет приобрести свитшот в честь енота, которого оккупанты, убегая из Херсона, похитили из местного зоопарка.

18 ноября в Укрпочте намекнули на возможный выпуск марки в честь енота , которого оккупанты похитили из херсонского зоопарка.

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