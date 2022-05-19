Укрпочта с 23 мая введет в обращение новые почтовые марки с "русским военным кораблем"
Укрпочта вводит в обращение почтовые марки "Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" с купоном и "Русский военный корабель... ВСЕ! Слава нации!"
Об этом сообщила Укрпочта.
Согласно ее сообщению, государственный почтовый оператор с 23 мая вводит в обращение две новые почтовые марки: "Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" с купоном и "Русский военный корабель… ВСЕ! Слава нации!".
Марки выпустят двумя номиналами: для отправок по Украине (номинал F) тп для международных отправлений (W).
Стоимость листа с тремя марками и тремя купонами составит 69 грн.
- Напомним, 12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- 20 апреля Укрпочта прекратила продажу марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" в отделениях, но 100 тысяч марок можно будет приобрести в интернет-магазине.
- Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки.
- 22 апреля Укрпочта открыла продажу в интернете марки "Русский военный корабель, иди нах*й!", однако из-за высокого спроса и хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта.
- Марку Укрпочты с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн, средства будут направлены на помощь ВСУ.
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