Об этом сообщила Укрпочта.

Согласно ее сообщению, государственный почтовый оператор с 23 мая вводит в обращение две новые почтовые марки: "Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" с купоном и "Русский военный корабель… ВСЕ! Слава нации!".

Марки выпустят двумя номиналами: для отправок по Украине (номинал F) тп для международных отправлений (W).

Стоимость листа с тремя марками и тремя купонами составит 69 грн.

Напомним, 12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

20 апреля Укрпочта прекратила продажу марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" в отделениях, но 100 тысяч марок можно будет приобрести в интернет-магазине.

Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки.

22 апреля Укрпочта открыла продажу в интернете марки "Русский военный корабель, иди нах*й!", однако из-за высокого спроса и хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта.

Марку Укрпочты с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн грн, средства будут направлены на помощь ВСУ.

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