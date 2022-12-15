Укрпочта с 15 декабря открыла предзаказ новогодней марки

Об этом информирует в телеграмме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"За окном падает снег и очень хочется немного новогоднего настроения, чтобы падал именно белый снег, а не серые "герани". С последним успешно борется наше ПВО, а вот чтобы немного настроиться на новый, уверенный, победный год, и, Кстати, поздравить наших военных, сегодня начинаем предзаказ нашей официальной новогодней марки", – заявил Смелянский.

Автором рисунка "Разъединенные войной", за который проголосовали 15,5 тыс. украинцев, стала одиннадцатиклассница из Николаева – Валерия Михайлова. Девушка нарисовала девушку и военного, которые из-за войны вынуждены встречать Новый год порознь: она – дома в одиночестве, а он – на фронте.

Сообщается, что на изображение добавили поле боя, покрытое снегом и зажженные свечи на окне. А продолжение истории на конверте – "Первый день": они наконец-то вместе празднуют, глядя на праздничные салюты за окном. В набор добавили открытку "С Рождеством".

"Нынешние Рождественские и Новогодние праздники для украинцев будут особенными: кто-то встретит их на фронте, защищая Родину, кто-то на чужбине, оберегая малышей, а кто-то в родном городе или селе, держа тыл. Украинцы пока, как никто другой, осознают ценность неба, когда самые родные могут собраться вместе, чтобы почувствовать семейное тепло и пожелать друг другу свершения самой заветной мечты – нашей ПОБЕДЫ", – пишут в Укрпочте.

Продажа начнется 19 декабря. Тираж составляет 720 тыс. марок и 120 тыс. писем.

Заказать почтовый набор "Победного Нового года!" можно на сайте – 88 грн.

Товар отправят после официального старта продаж марки.

3 октября Укрпочта выпустила марки, посвященные ГСЧС Харьковщины.

14 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустили новую серию марок "Вооруженные Силы Украины".

1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагают 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram. Из пяти вариантов украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты - "Разъединенные войной".

Впоследствии Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной взрыву на Крымском мосту, и 4 ноября выпустила .

11 ноября Укрпочта объявила запуск первой марки, посвященной городу-герою Херсона. За три дня украинцы выкупили 40% от тиража марки, посвященной освобождению Херсона, так что остальные марки можно будет приобрести офлайн только в декабре.

Также в Укрпочте намекнули на возможный выпуск марки в честь енота, которого кафиры похитили из херсонского зоопарка.

1 декабря ко Дню Вооруженных сил Украины в этом году Укрпочта выпустила лимитированную серию марок "Оружие Победы". Напечатают всего 200 тыс. листов с шестью марками.

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