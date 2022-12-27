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Укрпочта с 1 января снижает стоимость посылок в Польшу

27 декабря, 2022 вторник
12:59
Экономика Укрпочта

Укрпочта с 1 января снижает на 75% стоимость посылок в Польшу. Это симметричный ответный шаг на аналогичные действия польского государственного почтового оператора

Об этом сообщает пресс- служба Укрпочты.

"С 1 января Укрпочта снижает стоимость доставки EMS в Польшу на 75%. Учитывая сколько украинцев выехало в Польшу с начала полномасштабного вторжения, это должно помочь родным поддерживать связь не только вербально", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что новые тарифы будут действовать не только для физических лиц, но и для малого и среднего бизнеса в Украине.

"К примеру: с января EMS-отправка весом до 1 кг из Украины в Польшу будет стоить всего 6 долл. США; весом до 10 кг – около 8,85 долл., а до 20 кг – до 12,5 долларов", – рассказали в Укрпочте.

Там напомнили, что Почта Польши в начале октября на 75% снизила тарифы на доставку EMS-отправлений в Украину.

  • 19 декабря Укрпочта выпустила новогоднюю марку "Разъединенные войной".

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