Укрпочта с 1 июля повышает тарифы и будет доставлять крупногабаритные посылки
Национальный оператор почтовой связи повышает стоимость своих услуг в Украине, но одновременно сможет доставлять велосипеды, автомобильные бамперы и другие крупногабаритные вещи
Об этом сообщила Укрпочта
С 1 июля из-за увеличения логистических расходов на доставку "Укрпочта" повысит тарифы. В среднем цена на доставку в пределах области вырастет на 13%, а в пределах Украины – на 14%.
Однако, как отмечает Национальный оператор почтовой связи, даже после пересмотра стоимости тарифы Укрпочты оставляют более низкими по сравнению с конкурентами. "К примеру, отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после просмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг - 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов", - отмечает Укрпочта.
По новым тарифам с 1 июля будут доставляться и отправки "Укрпочты Экспресс" - повышение составит в среднем 14% для пересылки в пределах области и 16% для пересылки в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обошлась в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.
На 14% вырастет стоимость услуги "Документы", а вот стоимость международных отправлений останется неизменной.
С 1 июля перемены произойдут и в доставке крупногабаритных отправлений. Укрпрошта будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во все областные центры, а также города: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенные отделения для таких отправлений. Национальный оператор почтовой связи напоминает, что крупногабаритным считается отправка фактическим весом до 30 кг, длиной наибольшей стороны от 0,7 м до 2 м и суммой всех сторон (высота + длина + ширина) - до 3,5 м. Т
Также изменения коснулись и отправлений тяжелее 30 кг. Максимальный вес такого такого отправления увеличился до 600 кг.
Следует напомнить, что Укрпочта вернулась к довоенному графику работы в большинстве областей Украины, за исключением временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где услуги налаживаются в индивидуальном порядке, учитывая текущую ситуацию. Также в некоторых освобожденных городах, в которые жители вернулись только частично, отделения Укрпочты работают пока по сокращенному графику.
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