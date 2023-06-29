Об этом информирует пресс-служба .

"Стандартизация режимов работы отделений под потребности потребителей была начата еще в 2019 году, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 компания была вынуждена подстраиваться под ситуацию, уменьшать и менять время работы отделений почтовой связи. Сейчас Укрпочта готова ко всем вызовам. клиентам понятны и предполагаемые графики работы своих отделений", - говорится в заявлении.

Сообщается, что с 1 июля большинство отделений Укрпочты будут работать дольше и в выходные дни.

Отделения, находящиеся в торговых центрах и рынках, будут работать по графику этих заведений.

Также Укрпочта увеличивает количество рабочих дней сельских отделений до 5 в неделю.

Компания установила новые сортировочные линии и упростила представление письменных обращений через сайт или электронную почту – u [email protected] .

Обновлены графики на сайте, или по телефону 0 800 300 545.