Укрпочта с 1 июля меняет график работы отделений и будет работать в выходные
С субботы, 1 июля, Укрпочта открывает отделения по максимально возможным графикам работы и будут открыты в выходные дни
Об этом информирует пресс-служба .
"Стандартизация режимов работы отделений под потребности потребителей была начата еще в 2019 году, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 компания была вынуждена подстраиваться под ситуацию, уменьшать и менять время работы отделений почтовой связи. Сейчас Укрпочта готова ко всем вызовам. клиентам понятны и предполагаемые графики работы своих отделений", - говорится в заявлении.
Сообщается, что с 1 июля большинство отделений Укрпочты будут работать дольше и в выходные дни.
Отделения, находящиеся в торговых центрах и рынках, будут работать по графику этих заведений.
Также Укрпочта увеличивает количество рабочих дней сельских отделений до 5 в неделю.
Компания установила новые сортировочные линии и упростила представление письменных обращений через сайт или электронную почту – u [email protected] .
Обновлены графики на сайте, или по телефону 0 800 300 545.
- 23 июня Укрпочта объявила о начале предзаказа на марку и мерч, посвященный освобождению украинской разведкой от российских кафиров острова Змеиный.
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