Укрпочта продала марки и мерчандайзы на 5,3 млн грн в онлайн-магазинах eBay и Amazon

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

"С момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon продажи Укрпочты уже составили 5,3 млн. грн.", - отметил он.

Известно, что треть заказов из США также наиболее активные покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.

Вырученные от продажи средства потратят на благотворительность.

30 августа Укрпочта перенесла выпуск благотворительной марки с кобелем Патроном на 1 сентября. Ранее Укрпочта анонсировала выпуск марки 30 августа. Марка с собакой Патроном станет первой официальной украинской благотворительной маркой, деньги с которой пойдут на машину для разминирования.

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