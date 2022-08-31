Укрпочта продала марки и мерчандайзы на 5,3 млн грн в онлайн-магазинах eBay и Amazon
Акционерное общество "Укрпочта" продало на торговых площадках eBay и Amazon марок и брендированных товаров на 5,3 млн. гривен
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
"С момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon продажи Укрпочты уже составили 5,3 млн. грн.", - отметил он.
Известно, что треть заказов из США также наиболее активные покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.
Вырученные от продажи средства потратят на благотворительность.
- 30 августа Укрпочта перенесла выпуск благотворительной марки с кобелем Патроном на 1 сентября. Ранее Укрпочта анонсировала выпуск марки 30 августа. Марка с собакой Патроном станет первой официальной украинской благотворительной маркой, деньги с которой пойдут на машину для разминирования.
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