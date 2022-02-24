Укрпочта приостановила работу, Новая почта продолжит работать, где "возможно и безопасно"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Для сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что поскольку небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок, при необходимости Укрпочта планирует развертывать наземные пути доставки.

"Мы продолжаем работать там, где это возможно и безопасно для людей", – написал совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк в Facebook.Он обратился ко всем предпринимателям с просьбой сохранять спокойствие и работать."Экономику нельзя останавливать ни на миг! Нашим воинам нужны ресурсы, наша поддержка, спокойствие и уверенность", - добавил Поперешнюк.