Укрпочта приостановила работу, Новая почта продолжит работать, где "возможно и безопасно"
В связи с введением военного состояния отделения Укрпочты 24 февраля не будут работать, Новая почта продолжит работу по возможности
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Для сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что поскольку небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок, при необходимости Укрпочта планирует развертывать наземные пути доставки.
"Мы продолжаем работать там, где это возможно и безопасно для людей", – написал совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк в Facebook.
Он обратился ко всем предпринимателям с просьбой сохранять спокойствие и работать.
"Экономику нельзя останавливать ни на миг! Нашим воинам нужны ресурсы, наша поддержка, спокойствие и уверенность", - добавил Поперешнюк.
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