Укрпочта прекратила доставку пчел

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.



"Укрпочта с 1 июля временно прекращает доставку пчел за исключением пчелиных маток. Их перевозки на период сезона (май-июнь) сохранены на многочисленные просьбы пчеловодов и профильных союзов", - говорится в сообщении.



В компании уточнили, что доставка пчел приостановлена до обеспечения условий перевозки пчел, которые способствуют их безопасной доставке и созданию условий для сохранения здоровья работников.



В пресс-службе отметили, что Укрпочта была единственным почтовым оператором, который обеспечивал пересылки пчелопакетов, однако компания не является организацией, которая занимается этим профильно и может выделить отдельный транспорт с надлежащими условиями.



Кроме того, пояснили в компании, есть аспекты, на которые Укрпочта не может влиять, но которые существенно влияют на перевозки насекомых, как то погодные условия или плотность пчел в пчелопакетов.



В то же время в пресс-службе добавили, что для пересылки пчелиной матки будет использоваться специальная упаковка, которая имеет размеры 70х35х20 мм и должна быть дополнительно вложена в картонную тару соответствующих размеров, в зависимости от количества упаковок с пчелиными матками с отверстиями для вентиляции. Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340х240х100 мм.

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