Укрпочта представила марку "Воины света. Воины добра", посвященную украинским коммунальщикам. Предзаказ открыт
В четверг, 9 февраля, Укрпочта открыла предзаказ на новые марки, посвященные украинским "чрезвычайникам" - "Воины света. Воины добра"
Об этом сообщает " Укрпочта ".
Марки в блоке названы в честь различных коммунальных служб - "Дорожники", "Связисты", "Энергетики", "Водопоставщики" и "Газовики".
В обращение марки войдут 15 февраля, тираж почтового блока составляет 300 тысяч, номинал каждой марки – М. Автор выпуска Александр Никитюк.
"Благодаря "чрезвычайникам", которые 24/7 работают над восстановлением поврежденных объектов, у нас есть возможность умыться теплой водой, согреться дома и приготовить ароматный кофе. Недооценить их вклад невозможно! "Воины света. Воины добра" - наша благодарность и посвящение этим людям", - говорится в сообщении.
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