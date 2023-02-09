Об этом сообщает " Укрпочта ".

Марки в блоке названы в честь различных коммунальных служб - "Дорожники", "Связисты", "Энергетики", "Водопоставщики" и "Газовики".

В обращение марки войдут 15 февраля, тираж почтового блока составляет 300 тысяч, номинал каждой марки – М. Автор выпуска Александр Никитюк.

"Благодаря "чрезвычайникам", которые 24/7 работают над восстановлением поврежденных объектов, у нас есть возможность умыться теплой водой, согреться дома и приготовить ароматный кофе. Недооценить их вклад невозможно! "Воины света. Воины добра" - наша благодарность и посвящение этим людям", - говорится в сообщении.