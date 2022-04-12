Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"

Об этом сообщают на странице компании в Facebook.



На церемонию погашения пригласили автора фразы Романа Грибова.



"Без него не было ни почтовой марки, ни такого мощного сопротивления, пример которого, в частности, дали солдаты с острова Змеиный", - сообщает пресс-служба Укрпочты.







На презентацию марки в Харькове пришел украинский литератор, певец и общественный деятель Сергей Жадан.



"Посетили харьковскую презентацию, закупили конверты - будем писать письма родственникам в Россию. У нас же, харьковчан, у всех родственники в России))) В общем, друзья, шутки шутками, а пишите своим близким, звоните, ныне очень важно друг друга поддерживать. Можно писать от руки – Укрпочта все доставит в новых прекрасных конвертах)", - написал он.

Укрпочта объявила победителя конкурса эскиза почтовой марки 12 марта. Эскиз марки, изображаемый Борисом Грохом, выбирали люди в социальных сетях. Марки и конверты можно приобрести онлайн или в главпочтамтах в городах Украины.