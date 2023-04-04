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Укрпочта представила марку, посвященную Kalush Orchestra

4 апреля, 2023 вторник
09:00
Культура

Утром 4 апреля Укрпочта представила марку "Kalush", которую посвятила группе Kalush Orchestra

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в telegram .

Он напомнил, что уже прошел почти год с тех пор, как вся страна болела за Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022" и надеялась услышать слова, которые могли бы обратить международное внимание на войну в Украине и сотню находившихся тогда украинских военных. обстрелом на Азовстали: раненые, без воды, пищи и лекарств.

"Именно тогда со сцены прозвучали известные слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!". А мы выполняем свое обещание, которое дали год назад, и сегодня презентуем марку "Kalush", потому что это еще один символ войны и смелости наших людей - делать все, чтобы быть услышанными", – написал Смелянский.

Торжественное спецпогашение пройдет 10 апреля (сразу с запуском продажи марки в отделениях по всей стране) в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с лидером группы Олегом Псюком и его участниками + погашение штемпелем "Первый день" - в Киеве.

Автором марки является Святослав Романчак, автором карты – Юрий Сосницкий, художницей конвертов – Олеся Вакуленко.

Тираж выпуска – 130 тысяч писем.

Оформить абонемент можно до 9 апреля. Также можно выполнить предзаказ на сайте .

Общество
Украина
Kalush Orchestra
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