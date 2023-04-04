Укрпочта представила марку, посвященную Kalush Orchestra
Утром 4 апреля Укрпочта представила марку "Kalush", которую посвятила группе Kalush Orchestra
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в telegram .
Он напомнил, что уже прошел почти год с тех пор, как вся страна болела за Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022" и надеялась услышать слова, которые могли бы обратить международное внимание на войну в Украине и сотню находившихся тогда украинских военных. обстрелом на Азовстали: раненые, без воды, пищи и лекарств.
"Именно тогда со сцены прозвучали известные слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!". А мы выполняем свое обещание, которое дали год назад, и сегодня презентуем марку "Kalush", потому что это еще один символ войны и смелости наших людей - делать все, чтобы быть услышанными", – написал Смелянский.
Торжественное спецпогашение пройдет 10 апреля (сразу с запуском продажи марки в отделениях по всей стране) в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с лидером группы Олегом Псюком и его участниками + погашение штемпелем "Первый день" - в Киеве.
Автором марки является Святослав Романчак, автором карты – Юрий Сосницкий, художницей конвертов – Олеся Вакуленко.
Тираж выпуска – 130 тысяч писем.
Оформить абонемент можно до 9 апреля. Также можно выполнить предзаказ на сайте .
- Ранее мы писали, что Укрпочта поздравила группу Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022 и анонсировала марку посвященную победителям .
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