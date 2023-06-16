Укрпочта получила три отличия Премии World Post & Parcel Awards 2023

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты и гендиректор компании Игорь Смилянский .

Отмечается, что компания победила сразу в трех категориях: "Филателистическая кампания года", "Почтовый оператор" и в специальной номинации "Лидер отрасли".

В этих номинациях Укрпочта получила премию за лучшую марку мира 2022 года - "Русский военный корабль, иди...". Также компании дали награду за стойкость и доставку по всему миру, несмотря на закрытие аэропортов, и за работу на освобожденных территориях во всех уголках страны. А сам Смилянский получил награду в специальной номинации премии – "Лидер отрасли". Этой наградой чествуют самых влиятельных профессионалов за успехи, весомые вклады, инновации и развитие в продвижение области почтовой и экспресс-доставки.

Фото: Игорь Смелянский

"Для нашей компании и всей страны 2022 год стал годом сложных испытаний и вызовов. Укрпочта не останавливала работу, несмотря на широкомасштабную войну, тяжелые и опасные условия труда, обстрелы, блекауты, разрушенные и поврежденные отделения, расстрелянные автомобили. Героические работники Укрпочты каждый день рискуют жизнью, выезжая на прифронтовые территории, чтобы наши люди, находящиеся там, чувствовали поддержку и имели все необходимое. Эти награды - безоговорочная заслуга команды и пример жизнестойкости для всего почтового мира. Горжусь каждым", - поделился Смилянский.