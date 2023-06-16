Укрпочта получила три отличия Премии World Post & Parcel Awards 2023
Укрпочта получила три награды ежегодной международной отраслевой Премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты и гендиректор компании Игорь Смилянский .
Отмечается, что компания победила сразу в трех категориях: "Филателистическая кампания года", "Почтовый оператор" и в специальной номинации "Лидер отрасли".
В этих номинациях Укрпочта получила премию за лучшую марку мира 2022 года - "Русский военный корабль, иди...". Также компании дали награду за стойкость и доставку по всему миру, несмотря на закрытие аэропортов, и за работу на освобожденных территориях во всех уголках страны. А сам Смилянский получил награду в специальной номинации премии – "Лидер отрасли". Этой наградой чествуют самых влиятельных профессионалов за успехи, весомые вклады, инновации и развитие в продвижение области почтовой и экспресс-доставки.
Фото: Игорь Смелянский
"Для нашей компании и всей страны 2022 год стал годом сложных испытаний и вызовов. Укрпочта не останавливала работу, несмотря на широкомасштабную войну, тяжелые и опасные условия труда, обстрелы, блекауты, разрушенные и поврежденные отделения, расстрелянные автомобили. Героические работники Укрпочты каждый день рискуют жизнью, выезжая на прифронтовые территории, чтобы наши люди, находящиеся там, чувствовали поддержку и имели все необходимое. Эти награды - безоговорочная заслуга команды и пример жизнестойкости для всего почтового мира. Горжусь каждым", - поделился Смилянский.
- 12 апреля, к годовщине выпуска марки "Русский военный корабель, иди...!", Укрпочта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ.
- Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.
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