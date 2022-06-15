Об этом сообщила Укрпочта в телеграмме.

"Ну что ж, объявляем результаты голосования за эскиз к марке "Доброго вечора, ми з України!"

В голосовании приняли участие почти 834 тысяч украинцев, а безоговорочным лидером на всех платформах, где проводили опрос, стал эскиз №4, за который проголосовали 340 тыс. участников голосования.

Победила работа с трактором, который тянет русский металлолом.

"А это значит, что уже через месяц вы увидите новую почтовую марку с этой иллюстрацией", – отметила Укрпочта.

Второе место занял эскиз с Путиным, а третье – с Калушем.

Напомним, Укрпочта установила рекорд по количеству проданных марок.

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