Укрпочта погасила марки, посвященные выставке "Воскресение" львовянина Петра Сметаны на биеннале в Венеции

Об этом информирует куратор проекта "Воскресение" в Венеции, искусствовед, художница, глава галереи "Зеленый диван" Олеся Домарадзкая из Львова.

Сегодня, 1 июля, Укрпочта погасила марки из коллекционного комплекта, посвященного проекту "Воскресение" (который сейчас - с 23 апреля по 27 ноября - проходит в Венеции) молодого, но уже известного художника, члена Национального союза художников львовянина Петра Сметаны. Речь идет о филателистической фиксации первого за 127 лет представления львовского художника в Венеции в рамках самого важного события в мире европейского искусства. Комплект составили все представленные в Венеции произведения.

"Важно то, что такие вот серии марок – это еще и культурная дипломатия, призванная объемнее доносить миру информацию об Украине, – комментировала Олеся Домарадзкая Еспресо появление такой серии марок на стадии ее подготовки. – А для нас это еще и важная награда . Потому что то, что государственное учреждение посвятило нашему событию серию марок - верификация, что мы трудились не зря".

Укрпочта выпустит марки со всеми произведениями львовянина Петра Сметаны, которые сейчас экспонируются на Венецианском биеннале

Как украинское "Воскресение" одолело Россию

Персональная выставка в Венеции "Воскресение" Петра Сметаны полна символизма. Это все о смерти и возрождении, что содержится в материальном наследии, а именно в полуразрушенной архитектуре городов.

59-е Венецианское биеннале со Сметаной. Впервые во время важнейшего художественного события в Европе отдельную выставку имеет львовянин.

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