Об этом информирует пресс-служба Укрпочты .

"Укрпочта планирует выпускать марки в NFT-формате. Первой украинской NFT-маркой станет марка, выпущенная в условиях военного положения, "Русский военный корабль", - говорится в сообщении.

Вырученные деньги от продажи NFT-марки отправят ВСУ.

В настоящее время Укрпочта законодательно не имеет права выпуска NFT, поэтому компания открыла конкурс по выбору партнера, который организует выпуск, размещение и продажу, а также лицензирует права на выпуск таких марок.

Принять участие в конкурсе может любое юридическое или физическое лицо субъект предпринимательской деятельности. Заявки можно подать до 29 августа.

Детали по ссылке .

"По результатам проведенного Конкурса на основании решения конкурсной комиссии АО "Укрпочта" заключит договор с победителем конкурса, после чего последний сможет приступить к созданию NFT-марки", – добавляют в пресс-службе.

12 апреля Укрпочта представила марку "Русский военный корабль, иди на*уй!". За пять дней продала полмиллиона марок с российским военным кораблем и ввела ограничение на количество этих марок для продажи в одни руки.

25 апреля вслед за маркой о российском военном корабле Укрпочта анонсировала выпуск марки с самым большим в мире самолетом "Мрия".

Укрпочта установила рекорд по количеству проданных марок.

23 мая Укрпочта выпустила в продажу марку "Русский военный корабель… ВСЕ!". И продала около 800 тысяч таких марок за день. А за 5 дней – более 3 миллионов.

За эскиз марки "Добрый вечер, мы из Украины!" проголосовали 30 тыс. из 834 тыс. участников онлайн-голосования.

28 июля Укрпочта ввела в обращение новую марку "Добрый вечер, мы из Украины!"

В августе Укрпочта выпустит две новые патриотические марки, которые будут посвящены псу-саперу Патрону и Дню Независимости.

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