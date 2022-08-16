Укрпочта планирует выпустить первую NFT-марку с "Русским военным кораблем"
Укрпочта планирует выпускать марки в NFT "Русский военный корабель". Компания объявляет конкурс по выбору партнера
Об этом информирует пресс-служба Укрпочты .
"Укрпочта планирует выпускать марки в NFT-формате. Первой украинской NFT-маркой станет марка, выпущенная в условиях военного положения, "Русский военный корабль", - говорится в сообщении.
Вырученные деньги от продажи NFT-марки отправят ВСУ.
В настоящее время Укрпочта законодательно не имеет права выпуска NFT, поэтому компания открыла конкурс по выбору партнера, который организует выпуск, размещение и продажу, а также лицензирует права на выпуск таких марок.
Принять участие в конкурсе может любое юридическое или физическое лицо субъект предпринимательской деятельности. Заявки можно подать до 29 августа.
Детали по ссылке .
"По результатам проведенного Конкурса на основании решения конкурсной комиссии АО "Укрпочта" заключит договор с победителем конкурса, после чего последний сможет приступить к созданию NFT-марки", – добавляют в пресс-службе.
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