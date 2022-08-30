Укрпочта перенесла выпуск благотворительной марки с псом Патроном на 1 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты в телеграме.

"Анонсированный на завтра запуск почтовой марки "Пес Патрон" не состоится. Мы вынуждены его перенести на 1 сентября. Еще несколько дней – и вы приобретете филателистическую продукцию со знаменитым песиком-разминировщиком. Уверены, что новый выпуск оправдает ваши ожидания. Спасибо за понимание. О любых изменениях будем сообщать дополнительно", - пишет пресс-служба Укрпочты.

Ранее Укрпочта анонсировала выпуск марки 30 августа . Марка с собакой Патроном станет первой официальной украинской благотворительной маркой, деньги с которой пойдут на машину для разминирования.

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