Укрпочта перенесла выпуск благотворительной марки с псом Патроном на 1 сентября
Укрпочта перенесла выпуск благотворительной марки с псом Патроном с 30 августа на 1 сентября
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты в телеграме.
"Анонсированный на завтра запуск почтовой марки "Пес Патрон" не состоится. Мы вынуждены его перенести на 1 сентября. Еще несколько дней – и вы приобретете филателистическую продукцию со знаменитым песиком-разминировщиком. Уверены, что новый выпуск оправдает ваши ожидания. Спасибо за понимание. О любых изменениях будем сообщать дополнительно", - пишет пресс-служба Укрпочты.
- Ранее Укрпочта анонсировала выпуск марки 30 августа . Марка с собакой Патроном станет первой официальной украинской благотворительной маркой, деньги с которой пойдут на машину для разминирования.
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