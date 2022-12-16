Укрпочта открывает Новогоднюю резиденцию для детей и взрослых

Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"Нам очень хотелось хоть немного добавить атмосферу праздника. Особенно детям, многие из которых впервые будут встречать Новый год только с одним из родителей, не в своем доме и, из-за отсутствия света - без возможности посмотреть любимые рождественские сказки. Поэтому с 19 декабря у наших главпочтамтах заработает Новогодняя почтовая резиденция", – пишет Смелянский.

Дети смогут пообщаться с волшебником или написать ему письмо, для этого установлен специальный ящик. Также пройдут мастер-классы и другие активности, сообщает гендиректор.

Взрослые в Украине могут заказать подарки с бесплатной доставкой, поздравить защитников с праздником. Поздравительную открытку для ВСУ почта предоставляет бесплатно.

"А еще – мы можем доставить эту открытку или посылку даже на 0 линию фронта!" – подчеркивает Смелянский.

Резиденции будут открыты во всех центральных отделениях областных центров, где разрешается ситуация, с 19 декабря и до конца года в выходные.

"Верю, что наша резиденция подарит вам счастливое настроение и вернет веру в лучшее", – добавил гендиректор.

1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагают 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram. Из пяти вариантов украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты - "Разъединенные войной".

Впоследствии Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной взрыву на Крымском мосту и 4 ноября выпустила .

11 ноября Укрпочта объявила запуск первой марки, посвященной городу-герою Херсона. За три дня украинцы выкупили 40% от тиража марки, посвященной освобождению Херсона, так что остальные марки можно будет приобрести офлайн только в декабре.

Также в Укрпочте намекнули на возможный выпуск марки в честь енота, которого кафиры похитили из зоопарка Херсона.

1 декабря ко Дню Вооруженных сил Украины в этом году Укрпочта выпустила лимитированную серию марок "Оружие Победы". Напечатают всего 200 тыс. листов с шестью марками.

15 декабря Укрпочта анонсировала предзаказ официальной новогодней марки, которую начнут продавать в отделениях с понедельника.

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